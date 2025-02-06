В Подмосковье при посадке самолета погибло двое человек

В Подмосковье рядом с аэродромом Мячково в результате жесткой посадки учебного легкомоторного самолета Tecnam P2002 Sierra погибло два человека. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Московской области.

"Вблизи аэродрома Мячково во время тренировочного полета совершил жесткую посадку легкомоторный самолет. К сожалению, два человека погибли", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работает 26 человек и восемь единиц техники. Московская межрегиональная транспортная прокуратура уже организовала проверку. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух человек".

"По предварительным данным на борту находились пилот и инструктор, которые от полученных травм скончались на месте происшествия. Следствием рассматриваются различные версии произошедшего. Следователями и следователями-криминалистами проводится осмотр места падения самолета, назначены необходимые экспертизы, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех условий и причин, повлекших авиационное происшествие", - сообщили в Западном межрегиональном управлении на транспорте (ЗМСУТ) Следственного комитета.