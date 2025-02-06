Савватеев: Обсуждение стратегии развития системы образования заблокировано Минпросом

Никакой работы над стратегией развития системы образования в России до 2040 года, как заявляют власти, не ведется, имеет место полная бутафория. Об этом заявил в своем специальном видеообращении член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, лидер "Родной школы" Алексей Савватеев.

Как писало Накануне.RU, в рабочих группах почти не оказалось учителей. По словам эксперта, никакой работы и не было. Группы собирались, но ничего похожего на реальное обсуждение не было.

"Во всех группах изначально было спущено какое-то количество документов. Министерством просвещения изначально была продиктована определенная повестка, а все, что за пределы этой повестки выходило, игнорировалось, иногда даже отказывались включать как особое мнение. Экспертам сразу говорили, что у нас будет вот такая стратегия. Все делалось для того, чтобы достичь максимальной кулуарности. То есть изначально была некоторая группа лиц, которая продвигает свою полностью разрушительную повестку. Это полная профанация! Вся деятельность провалилась от начала до конца, это внедрение абсолютно вредных и бессмысленных постулатов. То, что есть на выходе, - это стратегия полного разрушения российского образования", - рассказал ученый.

Он считает, что сейчас в образовании три главных беды: катастрофическая нехватка учителей, чудовищная бюрократия в школах и отсутствие дисциплинарной власти учителя. Бюрократию удалось снизить только в тех регионах, где действует проект "Росатома" по борьбе с бюрократией школах. Это хороший проект, но и он эффективен лишь наполовину.

"А все потому, что за остальную половину отвечает лично Кравцов. Лично от него исходит половина всех бессмысленных требований к школам! Просто чтобы вы понимали. Это нам сказали в "Росатоме", и мы это можем объявить", - рассказал Савватеев, стуча кулаком по столу.

На днях Кравцова разнесли за доклад президенту РФ об успехах в образовании.