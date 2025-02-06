Умер бывший первый замминистра иностранных дел России Титов

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин сообщил о смерти своего близкого друга, бывшего первого заместителя министра иностранных дел России Владимира Титова.

"Володя обладал жёстким характером, который в министерстве иностранных дел знали. Его уважали, но часто и побаивались. В целом, он был незаурядным человеком, умел принимать и отстаивать собственные решения. Скажу прямо, для меня случившееся – большое личное горе. Царствие ему небесное", - написал Карасин в своём telegram-канале.

29 июля 2024 г. стало известно, что президент Владимир Путин своим указом освободил Владимира Титова от должности первого заместителя министра иностранных дел России, которую он занимал с 2013-го. Причина не указана. О новом месте работы чиновника не говорилось.