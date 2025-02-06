Среди освобожденных российских военнопленных есть уроженец Пермского края

Среди освобожденных российских военнопленных есть уроженец Пермского края. Об этом сообщил омбудсмен Прикамья Игорь Сапко, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сверили общие списки, среди освобожденных есть и наш земляк, контрактник, родом из Гремячинска! Связался по телефону с мамой, что направляла свое обращение в мой адрес в начале декабря прошлого года, донес ей добрую весточку. Сообщать такие новости - это всегда радость, но с болью в сердце думаю о тех, кто живет надеждой и ждет родных домой, чья фамилия пока не попала в этот список", - сообщил Сапко. Он отметил, что работа по обмену продолжается.

Напомним, обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел вчера - 5 февраля. Как сообщает Министерство обороны (МО), это второй в 2025 году обмен пленными. Домой вернутся 150 российских бойцов, столько же военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправились на родину.

Посредником обмена выступили Объединенные Арабские Эмираты. Пока все освобожденные солдаты находятся в Белоруссии. С ними работают психологи и врачи. Когда они приедут в Россию, будут проходить реабилитацию в учреждениях Минобороны.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что переговоры об обмене военнопленными между Россией и Украиной идут тяжело. По ее словам, представители Москвы проявляют все искусство дипломатии и человечности, чтобы добиться от Киева каких-либо решений.