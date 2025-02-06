В Москве зафиксирован рост интереса к физике на ЕГЭ

Впервые за несколько лет физика вошла в пятерку самых популярных предметов на ЕГЭ в Москве. Ее выбрали более 10 тысяч выпускников. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Самые популярные предметы: профильная математика (38 тыс.), обществознание (25 тыс.), информатика (18 тыс.), английский язык (15 тыс.). То есть отставание физики весьма заметное. Она опережает только историю, географию, литературу, которые традиционно сдают очень мало выпускников.

Рост популярности физики, вероятно, стал реакцией на то, что с 2026 года она должна стать обязательной при поступлении в вузы на инженерные специальности. Минобрнауки хотело даже сделать это с нынешнего года, но на волне возмущения отсрочило решение на год.

Ранее отмечалось, что физику сдают все меньше выпускников и это становится проблемой для страны, где так не хватает инженеров. Однако эксперты отмечают, что введение самого требования сдавать физику мало что изменит. В школах ее некому преподавать, учителей физики очень мало и они самые старые. А в педвузах России учителей физики почти не готовят. Пройдет немного времени, и изучать физику под руководством учителя будет роскошью.