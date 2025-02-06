Мерзлякова: После обмена с Украиной на родину вернется самый старший из военнопленных свердловчан

Среди вернувшихся в Россию военнопленных числится житель Свердловской области 1969 г.р. Об этом в своих социальных сетях написала уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

"Сегодня в рамках обмена военнопленными на родину вернулся один из военнослужащих из нашего списка. За него переживали родные, очень просили помочь. Как впрочем, и все остальные. Но здесь нас порадовало, что вернулся из плена старший из наших -1969 года рождения", - написала омбудсмен, прикрепив ответ от федерального коллеги Татьяны Москальковой.

Напомним, обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел вчера - 5 февраля. Как сообщает Министерство обороны (МО), это второй в 2025 году обмен пленными. Домой вернутся 150 российских бойцов, столько же военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправились на родину.

Посредником обмена выступили Объединенные Арабские Эмираты. Пока все освобожденные солдаты находятся в Белоруссии. С ними работают психологи и врачи. Когда они приедут в Россию, будут проходить реабилитацию в учреждениях Минобороны.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что переговоры об обмене военнопленными между Россией и Украиной идут тяжело. По ее словам, представители Москвы проявляют все искусство дипломатии и человечности, чтобы добиться от Киева каких-либо решений.