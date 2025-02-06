В России - 670 тысяч нелегальных мигрантов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин привёл детали реструктуризации миграционной политики России. Иностранцев, которых должны выслать, внесут в специальный реестр контролируемых лиц.

Они не смогут открывать банковские счета и распоряжаться средствами на них, приобретать или продавать движимое и недвижимое имущество, управлять транспортом и получать водительские права, заключать брак, изменять место жительства или пребывания в России без разрешения полиции. В случае нарушения правил иностранца депортируют.

Сама процедура высылки упрощена. Реестр контролируемых появится в свободном доступе на официальном сайте МВД. По информации министерства внутренних дел, на территории России проживает около 670 тыс. нелегальных мигрантов, написал Володин в своём telegram-канале.

Миграционное законодательство ужесточили после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Он произошел в Красногорске вечером 22 марта 2024 г. В тот день в "Крокусе" был запланирован концерт группы "Пикник" с симфоническим оркестром. Всего было продано более 6 тыс. билетов. Также в этом здании проходили соревнования чемпионата и первенства России по танцевальному спорту.

Нападение сопровождалось массовой стрельбой и взрывами: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям, подожгли зрительный зал, а затем скрылись на автомобиле. В результате атаки погибли 145 человек (в том числе шестеро детей), 551 человек получил ранения. В результате взрывов и пожара здание концертного зала было почти полностью разрушено.

30 октября МВД озвучило противоречивые данные о незаконной миграции в России. В частности, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил о том, что количество незаконных мигрантов в стране с начала года выросло на 40%. Но и в полтора раза выросло число депортированных из РФ мигрантов. Принято 34 тыс. решений о сокращении сроков временного нахождения, а также около 180 тыс. — об ограничении возможности приехать в Россию. Кроме того, как заявил министр, с начала 2024 г. выявлено в 5,5 раз больше фактов незаконной миграции, организованных преступными группами, чем в 2023 г.