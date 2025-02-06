В Ирбите открылся филиал Волонтерского центра депутата Алексея Вихарева

Волонтерский центр депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева продолжает расширять свои границы. На этот раз новый филиал открылся в Ирбите по адресу ул. Первомайская, 46. Филиал будет работать совместно с общественной приемной партии "Единая Россия", сообщили Накануне.RU в пресс-службе депутата.

"Волонтерский центр Алексея Вихарева дошел до отдаленных уголков Свердловской области. Я знаю, что многие ирбитчане обращаются за помощью в филиал центра в Екатеринбурге. Теперь они могут сделать это в родном городе. Здорово, что приемная "Единой России" и Волонтерский центр будут находится рядом. Уверен, что совместно с волонтерами Алексея Вихарева мы максимально быстро и эффективно сможем решать вопросы, которые поступают. Будем совместно работать на благо Ирбита и его жителей", – отметил глава Ирбита Николай Юдин.

Жители Ирбита действительно неоднократно обращались к единороссу за помощью. Например, в 2024 году прихожане местного Свято-Троицкого храма просили депутата закупить дорогостоящие запчасти для пяти мотоциклов "Урал" на СВО. Алексей Вихарева также помог разобраться с пенсионными выплатами и приобрести технику и оборудование для военных. А в декабре прошлого года, в том числе благодаря ему, Ирбитский мотоциклетный завод и мотоцикл "Урал" выиграли в престижном голосовании и стали "Народным достоянием Среднего Урала".

"Ко мне на приемы стали приезжать люди из разных городов Свердловской области. Так появилась идея открыть Волонтерский центр за пределами Екатеринбурга. Не случайно первый областной филиал появился в Ирбите. Ранее жители этого города часто обращались с самыми разными проблемами: пенсионные выплаты, поддержка бойцов СВО, экология и многое другое. Решить большинство этих вопросов можно только сообща с городской администрацией, и мы всегда находили отклик. Глава города Николай Юдин поддержал открытие филиала Волонтерского центра. Надеюсь, что наш центр станет той самой связующей нитью между горожанами и властью, а также – местом притяжения городской молодежи. Вместе мы сможем сделать много добрых дел", – прокомментировал Алексей Вихарев.

Первый прием граждан прошел сразу же после открытия. Свои жалобы и проблемы горожане смогли рассказать не только депутату, но и главе Ирбита.

Напомним, что первый офис Волонтерского центра Алексея Вихарева открылся в центре Екатеринбурга в 2023 году, а на следующий год офис появился и в Академическом районе. Среди направлений работы – развитие местного здравоохранения, гуманитарная помощь бойцам СВО, социальная поддержка представителей старшего поколения. Волонтеры помогают многодетным и малоимущим семьям, пенсионерам, развивают молодежный спорт, оказывают экстренную помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

Волонтерский центр и Алексей Вихарев постоянно находятся на связи с мобилизованными свердловчанами и их семьями, передают на фронт гуманитарные грузы, технику и электронику. Теперь эта работа будет масштабирована.