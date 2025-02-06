06 Февраля 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

В Ирбите открылся филиал Волонтерского центра депутата Алексея Вихарева

Волонтерский центр депутата гордумы Екатеринбурга Алексея Вихарева продолжает расширять свои границы. На этот раз новый филиал открылся в Ирбите по адресу ул. Первомайская, 46. Филиал будет работать совместно с общественной приемной партии "Единая Россия", сообщили Накануне.RU в пресс-службе депутата.

Открытие волонтёрского центра Алексея Вихарева в Ирбите(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

"Волонтерский центр Алексея Вихарева дошел до отдаленных уголков Свердловской области. Я знаю, что многие ирбитчане обращаются за помощью в филиал центра в Екатеринбурге. Теперь они могут сделать это в родном городе. Здорово, что приемная "Единой России" и Волонтерский центр будут находится рядом. Уверен, что совместно с волонтерами Алексея Вихарева мы максимально быстро и эффективно сможем решать вопросы, которые поступают. Будем совместно работать на благо Ирбита и его жителей", – отметил глава Ирбита Николай Юдин.

Открытие волонтёрского центра Алексея Вихарева в Ирбите(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Жители Ирбита действительно неоднократно обращались к единороссу за помощью. Например, в 2024 году прихожане местного Свято-Троицкого храма просили депутата закупить дорогостоящие запчасти для пяти мотоциклов "Урал" на СВО. Алексей Вихарева также помог разобраться с пенсионными выплатами и приобрести технику и оборудование для военных. А в декабре прошлого года, в том числе благодаря ему, Ирбитский мотоциклетный завод и мотоцикл "Урал" выиграли в престижном голосовании и стали "Народным достоянием Среднего Урала".

Открытие волонтёрского центра Алексея Вихарева в Ирбите(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

"Ко мне на приемы стали приезжать люди из разных городов Свердловской области. Так появилась идея открыть Волонтерский центр за пределами Екатеринбурга. Не случайно первый областной филиал появился в Ирбите. Ранее жители этого города часто обращались с самыми разными проблемами: пенсионные выплаты, поддержка бойцов СВО, экология и многое другое. Решить большинство этих вопросов можно только сообща с городской администрацией, и мы всегда находили отклик. Глава города Николай Юдин поддержал открытие филиала Волонтерского центра. Надеюсь, что наш центр станет той самой связующей нитью между горожанами и властью, а также – местом притяжения городской молодежи. Вместе мы сможем сделать много добрых дел", – прокомментировал Алексей Вихарев.

Первый прием граждан прошел сразу же после открытия. Свои жалобы и проблемы горожане смогли рассказать не только депутату, но и главе Ирбита.

Открытие волонтёрского центра Алексея Вихарева в Ирбите(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Открытие волонтёрского центра Алексея Вихарева в Ирбите(2025)|Фото: Дмитрий Иванов / пресс-служба Алексея Вихарева

Напомним, что первый офис Волонтерского центра Алексея Вихарева открылся в центре Екатеринбурга в 2023 году, а на следующий год офис появился и в Академическом районе. Среди направлений работы – развитие местного здравоохранения, гуманитарная помощь бойцам СВО, социальная поддержка представителей старшего поколения. Волонтеры помогают многодетным и малоимущим семьям, пенсионерам, развивают молодежный спорт, оказывают экстренную помощь пострадавшим в чрезвычайных ситуациях.

Волонтерский центр и Алексей Вихарев постоянно находятся на связи с мобилизованными свердловчанами и их семьями, передают на фронт гуманитарные грузы, технику и электронику. Теперь эта работа будет масштабирована.

Теги: Ирбит, Алексей Вихарев, Волонтерский центр, депутат


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