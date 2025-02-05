Танкерный флот России проверит Минтранс

Танкерный флот России проверит Министерство транспорта. Инспекции подвергнутся примерно 500 судоходных компаний морского и внутреннего водного транспорта, эксплуатирующих суда, пишет ведомство в Telegram-канале

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Такое поручение выдал Владимир Путин после аварии в Черном море.

Ространснадзор оценит соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов.

Также ведомство проведет ревизию правил перевозки этих продуктов.

Танкеры сели на мель во время шторма 15 декабря. Они перевозили более 9 тыс. тонн мазута. Основной зоной загрязнения оказалось побережье Анапы и Тамани,

Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян полагает, что это самая серьезная экологическая катастрофа в России с начала XXI века.

Трагедии можно было избежать: как минимум, не стоило использовать суда, которые должны были быть списаны по непригодности ещё 20 лет назад. Учёный считает, что в зимнее морское плавание суда класса "река – море" в принципе выпускать нельзя.

"Нельзя исключать, что мазут может подойти и к берегам Румынии и Болгарии, а на юго-востоке моря – и к Турции. Играют роль морские течения и ветер. Для экосистемы разливы – страшный удар: гибель десятков тысяч птиц, множества дельфинов, большие потери в прибрежной флоре и фауне", - сказал Данилов-Данильян в интервью "Ъ".

24 января сообщалось, что количество погибших дельфинов после разлива мазута в Керченском проливе достигло 68–69 особей.