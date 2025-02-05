"Когда прекратится эта ложь?" Кравцова разнесли за доклад Путину об успехах

Доклад министра просвещения РФ Сергея Кравцова президенту РФ Владимиру Путину о выполнении всех целей и продолжающихся успехах - это циничное вранье и сокрытие проблем. Об этом пишут эксперты.

Накануне Кравцов доложил президенту об успехах и выполнении всех целей в рамках национального проекта "Образование". И даже добавил, что "активно развивается педагогическое образование, ребята пошли в педагогические вузы". Притом что его ведомство держит в секрете, сколько выпускников вузов приходят в школы. Хотя известно, что большинство из немногих пришедших надолго там не задерживаются.

Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук, лидер "Родной школы" Алексей Савватеев считает, что Кравцов полностью искажает картину. У него все хорошо и нет никаких проблем - настолько, что пора думать не о школах, а о строительстве 12 "инновационных школ" мирового уровня. В обычных школах не хватает до трети учителей, а имеющиеся работают с огромной перегрузкой, не имея возможности нормально учить детей, но главный чиновник Минпроса озабочен "инновационными школами". Очевидно, что туда будут переманивать учителей из других школ, увеличивая дефицит учителей в них.

"Втирать президенту про рост качества образования, аргументируя тем, что у нас 8,5 тыс стобалльников, а это на целую тысячу больше показателей 2020 года, – ложь, сравнимая разве что с ложью про дефицит педагогов в 2%, о чем Сергей Сергеевич докладывал президенту в августе 2024 года. Статистика сдачи ЕГЭ по регионам перестала публиковаться именно при Кравцове (с 2014 г., когда он стал главой Рособрнадзора). Публикация КИМ ЕГЭ запрещена законом "Об образовании", так что возможность оценивать сложность всей совокупности вариантов отсутствует. Увеличивать средний балл и число стобалльников при желании можно хоть каждый год. Обычно это делается за счет изменения сложности вариантов, иногда за счёт изменения структуры и шкалы пересчёта, как это было сделано в 2024 г. с вариантами ЕГЭ по математике и физике. Когда ж этот поток вранья прекратится?" - возмущен Савватеев.

Глава Санкт-Петербургского городского родительского комитета учитель информатики Михаил Богданов тоже поражен идеей строить некие "флагманские школы", если обычные загибаются от нехватки учителей.

"Все хорошо, Владимир Владимирович! Не переживайте! Ваши поручения выполнены, а в остальном статистика в динамике позитивная! Мы движемся! Вопрос только - куда? У Набиуллиной есть прекрасный термин на сей случай: "отрицательный рост", - написал Богданов.

В сети "ВКонтакте" под видеопостом Минпросвещения об этой встрече самым популярным комментарием с огромным отрывом стал такой: "И ни слова об огромных перегрузках и позорно низких зарплатах педагогов".

Мама двоих дочерей Юлия Ипатова пишет, что в школах один учитель ведет кучу предметов. А отчитываются, что все прекрасно.

"Всякие эти электронные платформы до тошноты уже! Такое ощущение, что школа точно не для образования. Интернет виснет, детям не зайти в Дневник.ру и на какой черт он сдался, кому помешал бумажный дневник. Там сам ребенок записывал домашнее задание и отслеживал его выполнение. А сейчас…. Эти "Сферумы"… Теперь вот надо пройти регистрацию на платформе "Моя школа". Объясните мне кто-нибудь, для чего это все надо мне, как родителю, и моим детям? Можно мы просто начнем получать образование?! Превратили школы в черт знает что!" - возмущается мама.

Канал INSIDER-T пишет, что беседа Путина с Кравцовым выдалась напряженной. Президент выразил недовольство работой министерства, в частности недостаточным вниманием к истории Великой Отечественной войны в учебных программах. С 2022 года ведомство не предприняло никаких шагов по увеличению значимости этой темы. Путин потребовал немедленно исправить эту ситуацию и даже заявил, что Кравцов получил жесткое предупреждение о возможном увольнении в случае невыполнения поставленных задач.

Напомним, Кравцов был раскритикован в Госдуме перед своим переназначением в мае 2024 года, но затем был неожиданно оставлен на своем посту.