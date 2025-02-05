Защита "золотой судьи" Хахалевой будет добиваться снятия или переквалификации обвинения

Защита экс-председателя Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, задержанной в Баку, будет добиваться снятия предъявленных ей обвинений или их переквалификации на другую статью. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Ярослав Краснощеков.

По его словам, следствие могло бы вменить Хахалевой статью 165 УК РФ ("Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием") вместо 159-й ("Мошенничество"). Также юрист считает, что статью "Служебный подлог" следует переквалифицировать в "Халатность", поскольку речь идет о ненадлежащем исполнении обязанностей.

Сторона защиты направила соответствующие жалобы на надуманность событий, выдаваемых за состав преступления.

Напомним, "золотая судья" была задержана 27 января в Баку по требованию Генпрокуратуры РФ. Ее сняли с рейса местные силовики. Сразу после задержания азербайджанская сторона запросила у российской Генпрокуратуры пакет документов, чтобы разобраться в сути предъявленного Хахалевой обвинения. После их изучения будет приниматься решение об экстрадиции.

В центре внимания СМИ краснодарская судья оказалась в 2017 году, после свадьбы дочери – ряд изданий сообщил о роскошном гулянии на $2 млн. После церемонии Хахалева и получила прозвище "золотая судья".

В 2021 году "золотая судья" была отчислена из штата Краснодарского краевого суда. Этому предшествовало лишение судьи полномочий за прогулы рабочих дней. В марте 2020 года дисциплинарная комиссия Совета судей РФ усмотрела "наличие признаков дисциплинарного проступка" в действиях Хахалевой.

15 декабря 2021 года высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить в отношении экс-судьи Краснодарского края уголовное дело. В этот же день стало известно, что Следственный комитет заподозрил Хахалеву в хищении 1 млн рублей. С 2016 по 2019 год экс-судья не была на рабочем месте 127 дней, но получила заработную плату за неотработанное время. В итоге она мошенническим путем получила 1,1 млн зарплаты. Ущерб от действий Хахалевой составил 979 тыс. рублей. Судья незадолго до этого покинула Россию. Сообщалось, что она улетела в Ереван, откуда отбыла в Грузию.

В мае 2022 года в отношении Хахалевой было возбуждено уголовное дело по статьям о мошенничестве и служебном подлоге. Она была заочно арестована и объявлена в международный розыск.