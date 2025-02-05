05 Февраля 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Свердловский облсуд поставил точку в гибели двух рабочих на стройке "Московского квартала" в Екатеринбурге

Свердловский областной суд поставил точку в деле о гибели двух рабочих на стройке "Московского квартала" в Екатеринбурге, когда оба упали с 32 этажа. Трагедия произошла 26 мая 2022 года.

Напомним, что 2,5 года назад в границах улиц Амундсена-Московская-Расковой строился 32-этажный жилой дом. При списке с крыши сорвалась люлька с двумя рабочими - платформа подъемника потеряла равновесие и накренилась на 90 градусов. Оба строителя работали без страховки, упали с большой высоты и разбились насмерть.

В отношении директора ООО "Флайт" Максима Цивилева было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ – "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших смерть двух лиц". Как рассказали в пресс-службе суда, компания занималась наружным утеплением и отделкой фасада жилого дома. Погибшие - выходцы из Средней Азии, нанятые на определенный фронт работ.

В ходе расследования выяснилось, что предприятие не обеспечило безопасные условия труда, а именно: устройство для подвешивания платформы было установлено без технических расчетов, а платформа собрана с нарушениями. Кроме того, организация должна была назначить инженерно-технического работника, аттестованного в комиссии Ростехнадзора, ответственного за производственный контроль при эксплуатации подъемного сооружения и безопасное производство работ.

Ленинский районный суд Екатеринбурга признал Максима Цивилева виновным в нарушении техники безопасности на строительном объекте и назначил наказание в виде трех лет принудительных работ с удержанием из заработной платы 10% в доход государства. Помимо этого, осужденный на два года лишен права заниматься профессиональной деятельностью, связанной с организационно-распорядительными функциями при производстве строительных и ремонтных работ.

Приговор был обжалован в Свердловском областном суде, который частично удовлетворил жалобы и дополнительно взыскал с осужденного в пользу потерпевших по 1 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. В остальном приговор оставлен без изменения по существу и вступил в законную силу.

Теги: Екатеринбург, Московский квартал, стройка, гибель, рабочий, суд


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