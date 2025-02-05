ЦБ РФ призвал банки не искажать информацию в рекламе вкладов

Центробанк России отреагировал на искажение информации при рекламе депозитов на сайтах банков.

Регулятор призвал избавиться от недобросовестных практик и информировать клиентов о параметрах вкладов без применения различных приемов, искажающих условия финансовой услуги.

Банк России рассчитывает, что добросовестные финансовые организации учтут пожелания. Регулятор ожидает, что ассоциации банков сформируют единые для всего рынка принципы размещения такой информации. Как заявили в Ассоциации банков России, организация проводит опрос участников рынка по теме требований к рекламе депозитов — позиция по этому вопросу будет представлена на совете ассоциации в марте.

Формально рекомендации Банка России необязательно учитывать, но если участник рынка этого не сделает, регулятор может направить ему предписания, которые уже будет необходимо выполнить, сообщают "Известия".

Напомним, в 2024 году россияне массово направляли жалобы в Центробанк из-за несогласия с начислением процентов по вкладам. Отмечается, что заметный рост числа обращений начался со второй половины года.