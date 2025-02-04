Замгубернатора Ростовской области арестовали

Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал вице-губернатора Ростовской области Лилию Федотову, подозреваемую в превышении должностных полномочий, сообщают РИА Новости.

В судебном заседании следователь ходатайствовал о заключении ее под стражу на два месяца, в частности, в связи с тем, что Федотова неоднократно выезжала за границу, ее сын проживает с семьей в Испании и она может скрыться от следствия. Федотова сообщила суду, что выезжала только в Турцию на отдых, а также имеет серьезное заболевание.

Суд арестовал ее до 2 апреля 2025 года.

По версии следствия, в 2020 году Федотова необоснованно привлекла в коммерческом банке кредиты на 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых, что было нарушением требований долговой политики региона.

Ущерб бюджету области составил 1,9 млрд, которые пошли на обслуживание и оплату процентов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Следственный комитет якобы направил в Генпрокуратуру "срочный запрос" о снятии неприкосновенности с бывшего губернатора Ростовской области Василия Голубева. Требование может быть связано с расследованием о закупках ростовского Минтранса.

Напомним, в начале ноября в Ростовской области сменился губернатор. Регион возглавил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Прежний губернатор Василий Голубев ушел в отставку. Позже он занял пост сенатора Совета Федерации от законодательного собрания региона. Голубев возглавлял Ростовскую область с 14 июня 2010 года.

После отставки Голубева сообщалось, что сотрудники ФСБ пришли в рабочий кабинет уже бывшего главы региона. Силовики приехали из Москвы. Mash писал, что сотрудники ФСБ планируют в регионе тщательную проверку в органах власти. Будут заведены уголовные дела. Среди подозреваемых в махинациях с крупными денежными средствами несколько заместителей сити-менеджера Алексея Логвиненко. В конце ноября 2024 года появлялась информация, что в Ростовской области задержаны заместитель губернатора — министр транспорта Виталий Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко.