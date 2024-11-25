СМИ: Замгубернатора Ростовской области задержали во время получения взятки

В Ростовской области задержаны заместитель губернатора — министр транспорта Виталий Кушнарев и его заместитель Дмитрий Мамелко.

В правительстве региона подтвердили информацию о задержании сотрудников, отметив, что оказывают полное содействие правоохранительным органам.

Предварительно, Кушнарев и Мамелко были задержаны во время получения взятки на своем рабочем месте, пишет Shot.

Мамелко занял пост заместителя министра транспорта в октябре 2024 года. Ранее он был владельцем 50% акций местной строительной компании "Спецшахтопроходка".

Напомним, в начале ноября в Ростовской области сменился губернатор. Регион возглавил глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Прежний губернатор Василий Голубев ушел в отставку.