04 Февраля 2025
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80-летие Победы Тульская область
Фото: Накануне.RU

Вице-спикер Тульской облдумы Олег Иванов встретился с участниками поискового отряда «Белевский рубеж»

Сегодня, 4 февраля, заместитель председателя Тульской областной Думы Олег Иванов провел Час мужества "Своих не бросаем" для участников поискового отряда «Белевский рубеж».

В ней приняли участие глава администрации Белёвского района Наталья Егорова, глава города Белёв Владимир Корыстов, директор школы Ирина Соколова и школьники из поискового отряда военно-патриотического клуба «Белевский рубеж».

(2025)|Фото: Накануне. RU

Мероприятие началась со знакомства с школой, которой в ноябре этого года исполняется 120 лет. Олегу Иванову рассказали, что изначально в здании располагалась женская гимназия, после революции 1917 года – трудовая политехническая железнодорожная школа. С 1958 года школа стала общеобразовательной. За многолетнюю историю СОШ № 4 города Белева была и остается местом, где учителя, школьники и выпускники не только учатся мыслить, делать правильный выбор, но и учатся любить, беречь и защищать свою Родину.

(2025)|Фото: Накануне. RU

Сегодня школьники и педагоги изготавливают окопные свечи, вяжут маскировочные сети для отправки бойцам в зону действия СВО. Только за январь этого года совместными усилиями детей и взрослых изготовлено более сотни свечей и 6 маскировочных сетей.

(2025)|Фото: Накануне. RU

Также зампред Тульской областной Думы Олег Иванов осмотрел учебные классы и пообщался с учениками. В кабинете информатики даже выразил готовность поработать в школе, если возникнет необходимость. Отметив при этом, что имеет педагогический опыт, может преподавать информатику и математику.

(2025)|Фото: Накануне.RU

Школьникам начальных классов, которые делают бумажные кораблики для поздравления участников СВО, Олег Иванов пожелал хорошо учиться.

Открывая мероприятие, посвященное Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., Олег Иванов приветствовал собравшихся и отметил особую важность проведения подобных встреч.

"Этот год будет знаковым. Пройдет очень много мероприятий патриотической направленности", - отметил вице-спикер.

Он также подчеркнул, что ребята показывают своей деятельностью примеры, на которые стоит равняться. В частности, поисковые работы, приведение в порядок мемориалов, отправка писем бойцам на СВО.

(2025)|Фото: Накануне.RU

"Нашим ребятам, которые находятся на передовой, мы всегда, когда отправляем гуманитарные грузы, кладем запечатанный пакет с вашими пожеланиями. Это не обязательно могут быть какие-то громкие слова. Это могут быть просто теплые слова, которые ребятам, находящимся на боевых позициях, всегда приятно прочитать", - сказал Олег Иванов.

Он акцентировал внимание школьников на том, что такая поддержка тыла очень важна.

"Мы с вами находимся в тылу, ребята находятся на передовой. И поддержка, свечи, которые вы делаете, маскировочные сети, которые вы плетете - это та помощь, которая их поддерживает. Поэтому хочется вам, ребят, сказать огромное спасибо", - сказал Олег Иванов.

(2025)|Фото: Накануне. RU

В ходе встречи вице-спикера с учащимися состоялась презентация лучших практик работы поискового отряда «Белевский рубеж». Основное направление деятельности отряда – поиск неизвестных страниц Великой Отечественной войны на территории района и Тульской области, участников войны и информации о подвигах, ими совершенных. При участии школьников обнаружены и перезахоронены со всеми воинскими почестями 282 защитника Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны. Установлены имена 7 красноармейцев.

(2025)|Фото: Накануне.RU

Активисты поискового отряда каждый год участвуют в Вахте Памяти, ухаживают за воинскими захоронениями, принимают участие не только в просветительских, но и практических проектах – например, в региональном чемпионате по оказанию первой медицинской помощи среди учащихся 9-11 классов, военно-патриотических играх "Зарница", "Орлёнок".

(2025)|Фото: Накануне.RU

В завершение встречи Олег Иванов дал интервью юным журналистам для школьного блога.

Теги: тульская областная дума, белевский рубеж, поисковые отряды, год защитника отечества, олег иванов


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