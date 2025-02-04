04 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Двухлетняя девочка погибла в результате обстрелов ВСУ

Число обстрелов вооруженными силами Украины (ВСУ) гражданских объектов за неделю выросло на четверть: было выпущено более 1900 боеприпасов.
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Как сообщает Министерство иностранных дел России, чаще всего обстреливают населенные пункты Донецкой народной республики, Белгородской и Херсонской областей.

За неделю – с 27 января по второе февраля – от атак ВСУ пострадали 87 мирных жителей. Погибли 11 человек, в том числе двухлетняя девочка. Были ранены 76 человек. В их числе 1 несовершеннолетний.

Сообщается, что 11 мирных жителей были ранены после обстрела больницы в Горловке (ДНР). Там же после обстрела пострадала женщина-водитель трамвая. Также получили ранения двое спасателей МЧС и сотрудник коммунального предприятия.

После атаки беспилотника по жилому дому в селе Разумное Белгородской области погибли двухлетний ребенок и его мама. Отец и 14-летний брат получили ранения.

В селе Новоникольское Луганской народной республики (ЛНР) погибли два мирных жителя после атаки дрона на гражданский автомобиль. В Курской области оказались ранены три мирных жителя. Они пытались эвакуироваться из поселка Николаево-Дарьино.

В результате артиллерийского обстрела со стороны ВСУ погибла 86-летняя жительница города Каховка Херсонской области.

Данные предоставила служба посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД России при содействии Лаборатории интеллектуального анализа данных в области международных отношений ИМИ МГИМО МИД России.

Ранее мы сообщали, что школьный автобус в Запорожской области был атакован беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). В результате ЧП серьезно пострадал водитель, пять детей получили легкие осколочные ранения.

Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей, опять включат "стратегическое молчание?", - написала она в Telegram-канале.

Как сообщает Лента.ру, военнослужащий, который управлял БПЛА, "видел и понимал, что наносит удар по школьному автобусу с детьми".

Теги: всу, атака, лнр, днр, обстрел


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