А где их взять? Подмосковью для новых школ нужна тысяча учителей

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что региону "крайне необходимы" учителя по математике, физике, химии, биологии, русскому языку и литературе.

Конкретных данных он не привел, упомянув, что в области работают 53 тыс. учителей, а нужны всего чуть более 200. Как же при такой мизерной для многомиллионного региона цифре учителя "крайне необходимы"? Но, как принято у чиновников, называются цифры открытых вакансий, которые в десятки раз меньше реальной нехватки учителей при нормальной работе. При этом 1 сентября откроются новые школы, куда будут нужны еще около 1 тыс. педагогов.

Интересно, что в 2024 году, по словам Воробьева, в учебные учреждения области привлекли 2,3 тыс. педагогов, из них около 1,9 тыс. - из других регионов. То есть Москва и Подмосковье пылесосом вытягивают учителей, оставляя регионы с еще бóльшим дефицитом. Об этом давно говорят эксперты.

По данным анализа "Родной школы" на основе данных самого Минпроса, в 2023 году средняя нагрузка учителей математики и русского языка составляла в области 1,6-1,7 ставки. То есть при нормальной нагрузке всего не хватало 25-30 тыс. учителей, что закрывалось перегрузкой. К слову, эту проблему признал и сам Воробьев. Но цифры держатся в секрете.

Такое положение дел неудивительно. По данным Минпроса, учителя Подмосковья в 2024 году в среднем получали 95 тыс. рублей, но за всю нагрузку. В расчете на ставку выходит около 55 тыс. на руки. При специфических условиях труда такая зарплата выглядит хорошей только на фоне других регионов. В соцсетях все пишут о засилье бумажной волокиты и бесправном положении учителей, которые всегда оказываются крайними.

При этом в регионе действует система мотивации, направленная на привлечение педагогов. В нее входят компенсация аренды жилья, программа "Социальная ипотека", пособие молодым специалистам и другие меры. Но даже в этих условиях дефицит учителей огромный.