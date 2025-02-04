Бывший генсек НАТО подался в министры

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вскоре получит должность в кабмине Норвегии, став министром финансов. Детали привел премьер-министр этой страны Йонас Гар Стёре.

"Для меня большая честь получить приглашение помочь моей стране в это критическое время. После тщательного рассмотрения текущих вызовов, с которыми мы сталкиваемся, я решил принять просьбу премьер-министра Стёре стать его министром финансов", - цитирует РИА Новости Столтенберга.

Ранее Столтенберг получил место в Бильдербергском клубе. Он стал его со-руководителем. Политик перестал быть генсеком НАТО в октябре, уступив этот пост бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.