Столтенберга "пристроили" в Бильдербергский клуб

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг получил место в Бильдербергском клубе. Он стал его со-руководителем, это следует из данных соответствующего раздела на сайте организации.

The Daily Mail связывает назначение Столтенберга и скорое вступление в должность нового президента США Дональда Трампа. The Guardian пишет, что после возвращения последнего в Овальный кабинет и связанной с этим повестки "Америка прежде всего" Столтенберг будет сосредоточен на "укреплении трансатлантических связей", уточняет РБК.

Столтенберг перестал быть генсеком НАТО в октябре, уступив этот пост бывшему премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.

Бильдербергский клуб – тайная организация мировой элиты. Вот уже 70 лет, с 1954-го, она проводит закрытые форумы по развитию диалога между Европой и Северной Америкой. На встречи как правило приглашают около 130 политических лидеров и экспертов из сфер промышленности, финансов, труда, академических кругов и СМИ.