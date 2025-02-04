04 Февраля 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Огнеборцы потушили крупный пожар в ангаре под Екатеринбургом

Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар, который произошел во вторник под Екатеринбургом.

Напомним, сигнал о возгорании поступил утром 4 февраля. Сообщалось, что пожар произошел в поселке Полеводство на улице Трактористов. Было установлено, что горит ангар на площади 2 тысячи 400 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало. Для мониторинга обстановки на месте пожара был задействован беспилотник.

Пожар в ангаре в поселке Полеводство под Екатеринбургом(2025)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на данный момент открытое горение ликвидировано. Огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. Точную причину случившегося теперь предстоит установить пожарным дознавателям.

Напомним, что в связи с крупным пожаром Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования качества воздуха в зоне ближайшей жилой застройки. О предварительных результатах в ведомстве пока не сообщают.

Теги: ангар, возгорание, поселок, МЧС, Екатеринбург


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Ранее 04.02.2025 13:23 Мск В зоне крупного пожара под Екатеринбургом выявлено превышение вредных веществ

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