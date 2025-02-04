Огнеборцы потушили крупный пожар в ангаре под Екатеринбургом
Сотрудники МЧС ликвидировали крупный пожар, который произошел во вторник под Екатеринбургом.
Напомним, сигнал о возгорании поступил утром 4 февраля. Сообщалось, что пожар произошел в поселке Полеводство на улице Трактористов. Было установлено, что горит ангар на площади 2 тысячи 400 квадратных метров.
Информации о пострадавших не поступало. Для мониторинга обстановки на месте пожара был задействован беспилотник.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на данный момент открытое горение ликвидировано. Огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. Точную причину случившегося теперь предстоит установить пожарным дознавателям.
Напомним, что в связи с крупным пожаром Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования качества воздуха в зоне ближайшей жилой застройки. О предварительных результатах в ведомстве пока не сообщают.