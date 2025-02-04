Российский хоккеист Овечкин попал на обложку комикса Marvel

Российский нападающий Александр Овечкин попал на обложку Marvel. Хоккейная команда "Вашингтон Кэпиталз" совместно с этой компанией запустила в продажу комикс с изображением спортсмена в качестве супергероя. Об этом написали в социальных сетях, сообщает Газета.ru.

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На обложке изображена команда супергероев "Мстители", а на переднем плане — Овечкин. Комикс называется "Мстители и Кэпиталз". Его выпустили перед совместной акцией на матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Ютой".

"Проведите время с вашими любимыми на Дне супергероев Marvel в это воскресенье, 9 февраля, и получите комикс", — указано в сообщении.

2 февраля "Вашингтон" уступил "Виннипегу" со счетом 4:5. Овечкин забросил шайбу, которая спасла его команду от поражения в основное время и перевела игру в овертайм. Отмечается, что скорость шайбы при броске россиянина составила 142,9 км/ч.

Хоккеист желает догнать легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству голов. Он забросил 894 шайбы в регулярных чемпионатах. Овечкину не хватает до его рекорда 18 шайб. И тогда он станет лучшим снайпером НХЛ всех времен.

Ранее депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что Александр Овечкин должен иметь желание стать президентом страны, однако ему нужно перед этим поработать в других органах государственной власти, пишет издание "ВсеПроСпорт".

"Любой гражданин России может баллотироваться на пост президента страны. Мне хочется спросить, а хочет ли сам Овечкин стать президентом России? Может, Овечкин захочет после карьеры хоккеиста стать тренером, функционером", — заявила Журова.

Ранее журналист Дуглас Маккиннон заявил, что Овечкин может стать президентом России.