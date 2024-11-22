Хоккеист Александр Овечкин сломал ногу

Капитан Washington Capitals Александр Овечкин сломал ногу во время последней игры Washington Capitals, сообщает SHOT.

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"Алекс Овечкин прошёл дополнительное обследование у врачей команды. Было подтверждено, что у Овечкина перелом левой малоберцовой кости", — написал представитель команды.

Хоккеист получил травму при столкновении с Джеком Макбейном из "Юты". После этого 39-летнего Овечкина внесли в список травмированных.

Спортсмен пропустит от 4 до 6 недель.

У Овечкина сейчас 868 голов в НХЛ, до рекорда Уэйна Гретцки — 26 шайб.