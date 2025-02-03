Челябинец пойдет под суд за оказание "курьерских услуг" по передаче взятки депутату

В Челябинске предстанет перед судом посредник, передавший взятку депутату гордумы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СУ СКР, 42-летний местный житель с апреля 2018 года по июль 2020 года выступал посредником при передаче суммы размером более 3 млн рублей от предпринимателя депутату Челябинской городской думы за помощь в выдаче разрешения на строительство многоэтажного жилого дома.

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Дело передано для рассмотрения в суд.

Напомним, в октябре 2023 года в Челябинске был задержан депутат гордумы от "ЕР" Виталий Паутов. Его обвинили в посредничестве при передаче взяток в мэрию Челябинска. Вместе с ним отправили под стражу гендиректора строительной компании "Челябинскавтотранс" Алексея Алексеенко. Оба они проходят по делу о взятке в 2 млн руб., переданной чиновнику мэрии Челябинска за выдачу незаконного разрешения на строительство многоэтажного дома.