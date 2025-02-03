В Прикамье назначен и.о. министра ЖКХ и благоустройства

В Пермском крае назначен исполняющий обязанности министра ЖКХ и благоустройства. Им стала Александра Колчанова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

До назначения Колчанова занимала пост замминистра и начальника Управления региональных программ и организации бюджетного процесса. К своим обязанностям в качестве и.о. министра приступила с 1 февраля.

Экс-министр ЖКХ и благоустройства Артем Балахнин перешел на работу в администрацию Перми.