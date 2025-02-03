Президент ФК "Урал" стал новым членом исполкома РФС

Президент екатеринбургского ФК "Урал" Григорий Иванов включен в новый состав исполкома Российского футбольного союза.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, это произошло на выборной конференции РФС, которая состоялась в Москве. На этой же конференции ее участники единогласно проголосовали за переизбрание Александра Дюкова на пост президента РФС.

Как уточнили в пресс-службе Российского футбольного союза, в составе три новых члена исполкома:

Григорий Иванов, как руководитель футзальной Суперлиги;

Дмитрий Гафин, как представитель клубов высшего дивизиона – ФК "Динамо Москва";

Александр Бельский, как представитель федерации футбола Санкт-Петербурга.

Состав исполкома РФС утвержден на следующие четыре года.