Дюков стал единственным кандидатом на пост президента РФС

Действующий глава Российского футбольного союза Александр Дюков будет единственным кандидатом на выборах президента организации.

Сегодня, 28 декабря, состоялось заседание избиркома РФС, на котором были рассмотрены документы, поступившие от членов союза и выдвинутых ими кандидатов. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Российского футбольного союза, по итогам заседания был зарегистрирован кандидат Александр Дюков, выдвинутый 77 организациями-членами РФС.

Внеочередная конференция Российского футбольного союза состоится 2 февраля 2025 года. На ней выберут президента и новый состав исполкома РФС. Дюков, который занимает пост главы РФС с 2019 года, будет единственным кандидатом.

Напомним, ранее его кандидатуру поддержали футбольные федерации регионов УрФО.