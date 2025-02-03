Гендиректор свердловского фонда капремонта прокомментировал возможную связь с делом экс-министра Смирнова

Гендиректор фонда содействия капремонту Свердловской области Станислав Суханов прокомментировал слухи о том, что один из эпизодов уголовного дела в отношении экс-министра ЖКХ Николая Смирнова, может быть связано с фондом. По его словам, задержание и арест бывшего областного министра стало для него потрясением.

"Я, скажем так, вообще узнаю о том, что происходит с уголовным делом Смирнова больше из СМИ. Для меня это тоже является достаточно серьезным потрясением", - сказал Суханов.

На прошлой неделе Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения директору Уральского управления капитального строительства и ЖКХ (МКУ УКС ЖКХ) Верхней Пышмы Алексею Харламову. Его обвиняют по п. "в" ч. 5, ч.6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки должностным лицом в крупном и особо крупном размерах".

В чем именно обвиняют Харламова неизвестно, однако, по некоторым данным, его дело может быть связано с делом Николая Смирнова, которого арестовали по той же статье 24 января.