Нашествие саранчи угрожает 21 российским регионам

В России из-за аномально теплой зимы одной из главных угроз нового урожая станет саранча.

Для борьбы с ней будут созданы специальные отряды. В этом году с насекомыми придется бороться в 21 регионе, которые будут находиться в зоне максимального риска, следует из доклада федерального Россельхозцентра при Минсельхозе. Документ был представлен на одном из последних совещаний в министерстве.

Речь идет об Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Ульяновской, Челябинской, Иркутской, Новосибирской областях. Кроме того, пострадать от нашествия саранчи могут республики Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Чечня, Башкирия, Татарстан, Чувашия, Хакасия и Якутия, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края.

В 2024 году таких регионов насчитывалось 14. Аграриям будет необходимо обработать от вредителей на 100 тыс. га больше, чем в прошлом году. Наиболее серьезная ситуация будет складываться для регионов, которые граничат с Казахстаном, сообщают "Известия".