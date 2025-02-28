В Тобольском районе оборудуют два пожарных депо

В Тобольском районе оборудуют два пожарных депо, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В них будут пожарные автомобили, тракторы с плугом для опашки территории, водовозная техника.

Пожарные депо возводят в селе Лайтамак и в деревне Ачиры. В высокой степени готовности пост в Лайтамаке. Как только строители завершат его, начнут возводить конструкцию в Ачирах. В современных удобных боксах будет гараж для спецтехники и оборудования, пункт связи, комната отдыха для дежурной смены, душевая, складское и техническое помещения, учебный класс.

"Прошлой весной мы приобрели спецтехнику в эти труднодоступные поселения. Каждое депо обеспечено пожарным автомобилем, трактором с плугом для опашки территории, водовозной техникой. Посты значительно сократят время реагирования спасателей в случае пожара и усилят пожарную безопасность труднодоступных сел и деревень", - сказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

К концу 2025 года в Тюменской области также будут действовать 113 отдельных постов пожарной охраны. Их главная задача – защищать от огня отдаленные деревни и села, бороться с ландшафтными пожарами, вести профилактическую работу с населением.