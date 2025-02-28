Песков — о попытке покушения на митрополита Тихона: Киевский режим не гнушается ничем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию о попытке покушения на митрополита Тихона.

"Понятно, что киевский режим не гнушается ничем. В данном случае нет ничего святого", - сказал представитель Кремля.

"Это еще раз подтверждается. Это все, что можно сказать", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее ФСБ сообщила, что предотвращен теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. По информации ведомства, задержаны двое подозреваемых — помощник митрополита Денис Попович и клирик Никита Иванкович. По их словам, в середине 2024 года они были завербованы сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

Митрополит Тихон (Шевкунов), которого называют духовником Владимира Путина, в октябре 2023 года решением синода РПЦ назначен главой Крымской митрополии. До этого возглавлял Псковскую кафедру и был наместником Псково-Печерского монастыря.