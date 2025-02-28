ВС России освободили Новую Сорочину в Курской области

Российские военные освободили село Новая Сорочина в Курской области, сообщает Минобороны РФ.

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области», - говорится в сводке ведомства.

Напомним, ранее были освобождены населенные пункты Погребки, Орловка, Никольский.

На прошлой неделе начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергей Рудской сообщил, что российские военные в Курской области освободили свыше 800 кв. км территории, что составляет около 64% от изначально занятой ВСУ территории. По его словам, "наступление российских войск идет на всех направлениях".