Опрос: жители Екатеринбурга считают кредиты "долговой ямой"

Большинство жителей Екатеринбурга считают кредиты "долговой ямой". Опрос на эту тему в уральской столице провел в феврале нынешнего года сервис SuperJob.

Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, за последние шесть месяцев кредитами воспользовался каждый третий екатеринбуржец (34%). Причем этот финансовый инструмент более популярен у мужчин, чем у женщин (35% и 32% соответственно).

64% опрошенных жителей Екатеринбурга считают, что кредит – это "прямая дорога в долговую яму". А по мнению 12% респондентов это "полезный финансовый инструмент и прекрасная возможность приобрести желаемое". При этом положительное мнение о кредитах чаще высказывают те, кто ими пользовался (27% против 6%).

Напомним, недавно в Екатеринбурге коллекторы требовали от родственников погибшего участника СВО вернуть его долг по кредиту. Вопрос пришлось решать через прокуратуру.