ФСБ предотвратила теракт против митрополита Тихона

Предотвращен теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, сообщает ФСБ.

По информации ведомства, задержаны двое подозреваемых — граждане России и Украины. Теракт они планировали осуществить в Москве, установив взрывчатку в Сретенском монастыре.

У фигурантов нашли самодельную бомбу и поддельные паспорта, они уже дали признательные показания. В середине 2024 года они были завербованы сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

После совершения преступления подозреваемые планировали выехать из России по поддельным паспортам.

Митрополит Тихон (Шевкунов), которого называют духовником Владимира Путина, в октябре 2023 года решением синода РПЦ назначен главой Крымской митрополии. До этого возглавлял Псковскую кафедру и был наместником Псково-Печерского монастыря, о котором написал свою знаменитую книгу "Несвятые святые".