Два российских дайвера погибли у берегов Филиппин после нападения акулы

На двух российских дайверов напала акула, они погибли. Все случилось у берегов Филиппин, пишут "Известия".

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Как сообщает Associated Press со ссылкой на береговую охрану, туристов унесло сильным подводным течением во время подводного плавания. Инцидент произошел к югу от Манилы.

"Один из российских дайверов был найден во время нападения акул. Его правая рука, к сожалению, была отделена от туловища, и акулы двигались вокруг него", — рассказал командующий филиппинской береговой охраной.

Изначально российских туристов было четверо — двое из них смогли доплыть до лодки.

Туристы прибыли в район плавания с филиппинским инструктором. Погибших опознали как Илью Перегудина - 29 лет, и Максима Мелехова - 39 лет.

24 февраля мы также сообщали о другом происшествии, когда человек оказался под снежной лавиной в Сочи. ЧП произошло на южном склоне Аибги, за пределами оборудованных трасс.