Девушка из России утонула в море в Тайланде

Российская туристка утонула в Таиланде. На юге этой страны сейчас сильные наводнения из-за ливней. По информации SHOT, ЧП произошло на острове Самуи, где 24-летняя Камилла отдыхала со своим молодым человеком. При этом в море был объявлен шторм, на пляже висели предупредительные флаги. Предположительно, девушка не стала обращать на это внимания и пошла на камни, откуда её смыло волной и унесло в море. Другие подробности пока неизвестны.

Сейчас молодой человек девушки и очевидцы дают показания о происшествии.

Сильные наводнения наблюдаются в провинции Паттани и в городе Хатъяй. А жителей основного курорта Таиланда – Пхукета – просят готовиться к экстренной ситуации.

Ранее в Telegram-канале Мой Тайланд Новости писали, что в южных провинциях Таиланда вдоль побережья Сиамского залива продолжаются проливные дожди. Многие местные жители из-за наводнений покинули свои дома и эвакуировались в безопасные районы. В канале опубликовано видео происходящего.

Также сообщалось, что на Пхукете с 27 ноября по 4 декабря ожидаются сильные дожди, которые могут привести к внезапным наводнениям, затоплениям и оползням. Жителям и туристам рекомендовали быть предельно осторожными на дорогах, не ездить в горы и проверять прогноз погоды перед выходом из дома.

По некоторым данным, это сильнейшее наводнение за 30 лет. Оно затронуло восемь провинций.