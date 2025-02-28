С 1 марта в России подорожают макароны

Итальянский производитель макаронных изделий Barilla предупредил торговые сети России о повышении цен на импортный ассортимент на 15–30%.

Это произойдет с 1 марта и затронет 24 из 26 позиций. Пока подорожание затронет только импортную продукцию Barilla. Рост цен связан с увеличением с февраля таможенных пошлин на продукцию из "недружественных" стран. Местные производители также сталкиваются с удорожанием сырья, что влияет на себестоимость выпускаемой продукции.

Barilla занимает 10% российского рынка макаронных изделий, 20% ее ассортимента ввозится из-за рубежа. Продукция компании – одна из самых популярных на российском рынке, сообщает "Коммерсант".

Ранее два крупных поставщика сладостей предупредили торговые сети, что пересматривают цены на свою продукцию.