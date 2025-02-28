Вашингтон указал на минеральные ресурсы России, которые представляют интерес для США

У Москвы и Вашингтона после заключения сделки по Украине будет много возможностей для экономического сотрудничества, среди них – добыча ресурсов.

Об этом сообщил специальный посланник американского президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. Он указал на минеральные ресурсы РФ, которые представляют интерес для США. Политик указал на важность поддержания контактов между двумя странами.

"Хорошие коммуникации ведут к хорошему сотрудничеству. Это ведет к долгосрочным партнерствам. Мы здесь, чтобы способствовать этому", – отметил Уиткофф, сообщает РИА "Новости".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти хотели бы приобретать природные ресурсы не только Украины, но и России. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.