Около 7 млн записей о россиянах попало в сеть за январь

В январе в открытый доступ попало более 6,9 млн записей о россиянах.

По данным Роскомнадзора, за месяц было зафиксировано 10 фактов утечек личных данных граждан. За прошлый год было выявлено 135 случаев утечек в интернет баз данных с 710 млн записей о россиянах, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что в проекте закона об оборотных штрафах за утечку персональных данных не будет норм о страховании и компенсациях россиянам, чьи данные утекли. В настоящее время Минцифры больше всего волнует антифрод, так как объем преступлений в цифровой среде растет. Так, почти каждое третье зарегистрированное преступление связано с применением цифровых технологий.