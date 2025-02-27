На Урале таксист похитил у пьяного клиента 35 тысяч, высадил его по пути и уехал

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело таксиста, обвиняемого в мошенничестве. Он похитил деньги у пьяного пассажира и так и не довез его до места.

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Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось в сентябре 2024 года: водитель сервиса "Яндекс Такси" получил заказ на поездку в Лангепас (ХМАО). Перед отправлением водитель по просьбе пассажира, который был пьян, перевел с телефона клиента 35 тысяч рублей в счет оплаты проезда.

Как показало расследование, едва шофер убедился, что деньги пришли ему на счет, он высадил пассажира в поселке Новоасбест Пригородного района Свердловской области. После этого таксист спокойно уехал.

Теперь 31-летнему водителю вменяют статью 159 УК РФ – "Мошенничество". Расследование завершено, уголовное дело направлено в суд Нижнего Тагила.