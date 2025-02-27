27 Февраля 2025
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Фото: Накануне.RU

Собак, которые напали на мальчика в Сочи, усыпили

Хаски, которые напали на 9-летнего мальчика в Сочи и разорвали ему лицо, усыпили. Как сообщает "Комсомольская правда", хозяин собак находится под следствием и под подпиской о невыезде. Он признал вину. Возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда по неосторожности).
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"С постановлением о возбуждении уголовного дела в полном объеме я ознакомлюсь позже. Обстоятельства, указанные в нем, я признаю", – заявил мужчина следователям.

Две собаки породы хаски принадлежали 48-летнему мужчине. Они были на привязи на его участке. В последнее время были плохие погодные условия, и он не мог приехать покормить питомцев почти две недели. Днем 26 февраля собаки сорвались с привязи, сделали подкоп под забором и напали на мальчика, который нес веник отцу, чтобы почистить машину от снега.

"Я ждал сына, а потом уже соседи мне звонят и говорят, что на Витю напали собаки. Я туда… Это был кошмар. Хорошо, что были прохожие, отогнали собак", - рассказал отец пострадавшего мальчика.

Как сообщает издание "Блокнот Краснодара", потеряно много времени, и ребенок может остаться без лица.

Хирург Алексей Дикарев сказал, что решения о действиях и тактике лечения должны приниматься на консилиуме. Он объяснил, что ребенок растет, и некоторые виды реконструкций не позволяют тканям расти вместе с ним. В последующем это может сказаться на внешности и на ход будущих операций.

Напомним, законопроект о защите детей от нападения бездомных собак должны подготовить к 28 февраля. Об этом сообщила председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Теги: собака, сочи, хаски, мальчик


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