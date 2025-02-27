Бойцы, служащие в курском приграничье, получат статус ветерана боевых действий

Военнослужащие, проходящие службу в приграничных районах Курской области, смогут получить статус ветерана боевых действий. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, сегодня будут рассмотрены соответствующие поправки в законе. Изменения будут введены по поручению главы государства.

В декабре Госдума инициировала запрос в правительство по вопросу выплат участникам КТО в Курской области наравне с участниками СВО. До этого глава государства назвал упущением, что воюющие в Курской области бойцы не получают выплаты как участники специальной военной операции. "Все пересчитаем задним числом! Все получат необходимые выплаты, не сомневайтесь!", - заверил Путин в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции.