Путина удивился тому, что участвующие в боях в Курской области не имеют статуса участника СВО

Президент РФ Владимир Путин назвал неожиданной для себя информацией то, что участвующие в боях в Курской области не имеют статуса участника СВО.

Он призвал изменить ситуацию с выплатами бойцам, которые находятся в курском приграничье. Они получают выплаты как участники контртеррористической операции, а не специальной военной операции.

"Прошу прощения, но это все будет исправлено", - заверил глава государства в ходе "Прямой линии".

"Все пересчитаем задним числом! Все получат необходимые выплаты, не сомневайтесь!", - заверил Путин. Он назвал эту ситуацию упущением Минобороны.