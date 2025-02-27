Член избиркома Югры Лобов досрочно покинул комиссию

Депутаты думы Югры приняли досрочную отставку члена избирательной комиссии округа Александра Лобова.

Краткий доклад об этом сделал заместитель председателя комитета думы по законодательству, региональному устройству и местному самоуправлению Анатолий Дубовик. Он уточнил, что основанием для прекращения является личное заявление Лобова. В итоге депутаты утвердили это решение 35 голосами "за" при трёх не голосовавших депутатах.

Александр Лобов может стать депутатом тюменской облдумы. Якобы он сменит Владимира Сысоева. Ранее Лобов уже заседал в этом парламенте.