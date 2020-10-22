22 Октября 2020
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Политика Тюменская область
Александр Лобов (2020) | Фото: vk.com/lobov76

Александр Лобов официально стал депутатом Тюменской облдумы

Сегодня на заседании Тюменской областной думы теперь уже бывший член избиркома Александр Лобов стал парламентарием, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Депутат Владимир Ульянов сообщил, что мандат переходит к Лобову. Парламентарии практически единогласно утвердили изменения – 35 депутатов проголосовали "за", один воздержался. Лобов принёс присягу. Спикер парламента Сергей Корепанов вручил новому депутату нагрудный знак.

Напомним, ранее из областной думы в законодательное собрание Ямала ушёл Денис Садовников, после чего кандидатура Александра Лобова была одобрена на заседании высшего совета ЛДПР.

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Александр Лобов официально стал депутатом Тюменской облдумы

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Теги: Александр Лобов, Денис Садовников, депутат



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Ранее 08.10.2020 14:00 Мск Александр Лобов займет место в Тюменской областной думе

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