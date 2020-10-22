Александр Лобов официально стал депутатом Тюменской облдумы

Сегодня на заседании Тюменской областной думы теперь уже бывший член избиркома Александр Лобов стал парламентарием, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Депутат Владимир Ульянов сообщил, что мандат переходит к Лобову. Парламентарии практически единогласно утвердили изменения – 35 депутатов проголосовали "за", один воздержался. Лобов принёс присягу. Спикер парламента Сергей Корепанов вручил новому депутату нагрудный знак.

Напомним, ранее из областной думы в законодательное собрание Ямала ушёл Денис Садовников, после чего кандидатура Александра Лобова была одобрена на заседании высшего совета ЛДПР.