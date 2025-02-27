Дело матери из Первоуральска, которая вместе с сожителем избивала 2-летнюю дочь, отправляют в суд

Жительнице Свердловской области 2000 г.р. предъявили обвинение по делу об убийстве ее 2-летней дочери.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в материалах фигурируют сразу три статьи: истязание несовершеннолетней, неисполнение родительских обязанностей и оставление в опасности. Судить обвиняемую будут в Первоуральском городском суде.

По данным следствия, обвиняемая в ноябре-декабре 2023 года в одной из квартир Первоуральска систематически избивала дочь. Во время наказания за ненадлежащее поведение женщина наносила удары руками и брючным ремнем. Помимо этого, она жестоко обращалась с дочерью, не исполняла свои обязанности по воспитанию и не принимала никаких мер, чтобы оградить ребенка от действий ранее судимого сожителя.

В результате, 5 декабря 2023 года мужчина забил ребенка насмерть, за что был приговорен к 18 годам в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на полгода.

Теперь дошло и до рассмотрения в суде уголовного дела женщины.