В Прикамье в пользу работника взыскали восемь миллионов рублей за травму на производстве

В Пермском крае прокуратура добилась взыскания восьми миллионов рублей в пользу машиниста погрузочно-доставочной машины, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

В прошлом году на предприятии, где трудился машинист, произошел несчастный случай. Во время работ по проходке горных выработок обрушилась кровля. Машинист получил тяжелые травмы, остался инвалидом.

Прокуратура обратилась с исковым заявлением о компенсации морального вреда с работодателя за травму на производстве. Березниковский городской суд Пермского края удовлетворил требования надзорного органа, принято решение о взыскании в пользу пострадавшего 8 млн рублей. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного акта.