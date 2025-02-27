В Сургутском районе открыт первый в России школьный музей разведчика Алексея Ботяна

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой сообщил, что в муниципалитете открыли первый в России школьный музей памяти разведчика Алексея Ботяна. Он появился в СОШ №1 Белого Яра в рамках празднования Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Открытие музея приурочили ко Дню рождения легендарного разведчика – Алексей Ботян родился в феврале 1917 года. В мероприятии приняла участие его дочь, Ирина Бабошкина. Она передала в музей вещи отца – кожаный плащ, костюмы, шахматы, муляж Звезды Героя, книги и газеты послевоенного времени.

Алексей Ботян во время Великой Отечественной войны сыграл значительную роль в сохранении Кракова от разрушения немецкими войсками. После окончания ВОВ долго работал в Чехословакии. Стал прототипом главного героя романа Юлиана Семенова "Майор Вихрь" и одноименного художественного фильма. В 2019 году в Белоярской школе состоялась первая встреча представителей пресс-бюро Службы внешней разведки РФ и дочери Алексея Ботяна с ребятами.

Андрей Трубецкой отметил, что школьников так привлекла героическая биография разведчика, что ещё при его жизни они успели съездить к Алексею Николаевичу в Москву, пообщаться и получить разрешение назвать его именем школьный военно-патриотический клуб "Братство". Те первые бойцы ВКП уже закончили школу и учатся в вузах, а дружба кадетов с семьей Ботян продолжается. В школе открыли именную выставку разведчика, она и стала основой для будущего музея.

"Дочь героя Ирина Алексеевна регулярно посещает Белоярскую СОШ, а школьники ездят к ней в столицу, отдают дань памяти – стоят почетным караулом у памятника Ботяну на Аллее Героев Троекуровского кладбища", - сообщил Андрей Трубецкой на своих страницах в соцсетях.