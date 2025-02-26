Лавров потребовал от Парижа документ, разрешающий забирать прибыль с активов РФ

Глава МИД России Сергей Лавров потребовал от Франции разъяснить, в каком международном праве прописано, что можно использовать в своих интересах прибыль с активов РФ.

"Москва хочет попросить Париж объяснить, в каком документе разрешается использовать прибыль с того, что было своровано", — цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что1 млрд долларов в счет доходов с замороженных Западом российских активов, переданный Украине, может в перспективе стать поводом для судебного разбирательства. По его словам, эти деньги своровали у России.