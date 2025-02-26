СК возбудил дело после драки учеников в школе Среднеуральска

В Следственном комитете рассказали некоторые подробности инцидента в школе Среднеуральска, где ученики устроили драку. Итогом стало возбуждение уголовного дела.

Ранее сообщалось, что 24 февраля в школьном туалете образовательной организации между двумя подростками произошла драка, в которой они нанесли друг другу телесные повреждения. Один из пострадавших обратился в больницу. После этого прокуратура начала проверку в этой школе, а также в школе Дегтярска, где на днях случился похожий инцидент.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, по факту происшествия в школе Среднеуральска возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье 112 УК РФ "Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести".

Выяснилось, что конфликт между пострадавшим и другим школьником произошел еще 21 февраля, но спустя три дня получил свое развитие. Тогда ученику и были нанесены повреждения.

В рамках уголовного дела следователи СКР устанавливают не только обстоятельства конфликта, но и причины и условия, которые к этому привели. Проводится судебно-медицинская экспертиза. Допрашиваются как ученики, так и представители школьной администрации. Также будет изучен характеризующий материал в отношении участников драки.